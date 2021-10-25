"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории после рекордного разгрома от "Зенита"
Наставник московского "Спартака" Руй Витория продолжит возглавлять команду, несмотря на позорное поражение от "Зенита" в 12-м туре РПЛ.
"Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжёлое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию", - сообщил глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.
Напомним, что "Спартак" проиграл "Зениту" со счётом 1:7. Это самое крупное поражение в истории москвичей в рамках чемпионата России / СССР.
Витория возглавляет команду с мая этого года. Его контракт рассчитан на два сезона.
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