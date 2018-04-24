"Спартак" сделал заявление о будущем в клубе Карреры
Вице-президента "Спартака" Наиль Измайлов выразил поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере.
Сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой "Спартака" в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов.
Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров ФК "Спартак-Москва", который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.
Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: "Один за всех и все за одного"! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте", – приводит слова Измайлова официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может уволить Карреру, если клуб не попадет в первую тройку.
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|Команда
|М
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|Локомотив Москва
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|ЦСКА Москва
|27
|51
|3
|Спартак Москва
|27
|50
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|49
|5
|Краснодар
|27
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|6
|Урал
|27
|36
|7
|Уфа
|27
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|8
|Арсенал Тула
|27
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|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
|34
|11
|Динамо Москва
|27
|33
|12
|Ростов
|27
|31
|13
|Амкар
|27
|31
|14
|Анжи
|27
|24
|15
|Тосно
|27
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13