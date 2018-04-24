"Спартак" сделал заявление о будущем в клубе Карреры

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"Спартак" сделал заявление о будущем в клубе Карреры
Вице-президента "Спартака" Наиль Измайлов выразил поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере.

Сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой "Спартака" в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов.

Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров ФК "Спартак-Москва", который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.

Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: "Один за всех и все за одного"! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте", – приводит слова Измайлова официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может уволить Карреру, если клуб не попадет в первую тройку.

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