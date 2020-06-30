"Спартак" сделал заявление о ситуации с задержанием болельщиков после проводов команды на матч с "Арсеналом"

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"Спартак" сделал заявление о ситуации с задержанием болельщиков после проводов команды на матч с "Арсеналом"

Пресс-служба московского "Спартака" дала развёрнутый комментарий по поводу задержания фанатов после того, как они устроили пиротехническое шоу и перекрыли дорогу, провожая команду на матч с тульским "Арсеналом", который стал первым для "красно-белых" после рестарта сезона.

"Задержания болельщиков "Спартака" стали для нашего клуба таким же неприятным сюрпризом, как и для всего футбольного сообщества. Мы уже несколько раз публично выражали свою позицию в связи с действиями правоохранительных органов в отношении задержанных болельщиков и можем повторить её снова: клуб не видит в этих действиях агрессии, злого умысла или проявления хулиганства. Напротив, мы считаем, что в текущей эпидемиологической ситуации это был один из немногих способов поддержать команду, к тому же имеющий определённые традиции и предысторию.

Клуб уже публично просил отпустить всех болельщиков, задержанных правоохранительными органами по этому делу и, пользуясь случаем просит об этом ещё раз. Кроме того, на рабочем уровне руководство ФК "Спартак-Москва" ведёт диалог с МВД по вопросам взаимодействия с болельщиками для нормализации сложившейся ситуации. Это касается не только событий, предшествовавших матчу "Арсенал" - "Спартак", но и известных событий вокруг декабрьского матча в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что диалог с руководством правоохранительных действий приведёт к снижению напряжённости в отношении болельщиков "Спартака" и позволит избежать подобных инцидентов в будущем", - сообщили в клубной пресс-службе.

Напомним, что по подозрению в хулиганстве были задержаны несколько десятков болельщиков. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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