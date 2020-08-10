"Спартак": "Сезон новый, порядки старые"

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"Спартак": "Сезон новый, порядки старые"

Пресс-служба "Спартака" в твиттере прокомментировала ничейный результат в матче 1-го РПЛ с "Сочи" (2:2).

Отметим, что "красно-белые" вели в счете большую часть матча. Однако "Сочи" сумел отыграть пропущенные голы, реализовав два пенальти: на 15-й и 90-й минутах. Оба 11-метровых вызвали споры.

"Сезон новый, порядки старые", - написала пресс-служба команды.

Ранее владелец "красно-белых" Леонид Федун заявил, что клуб снимается с чемпионата.

Не пропустите: "Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"| http://soccernews.ru
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