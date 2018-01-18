"Спартак" - "Шанхай СИПГ" - 0:1 (обзор)

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"Спартак" - "Шанхай СИПГ" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Спартаком" и "Шанхай СИПГ" (0:1).

Видео: "Спартак" - "Шанхай СИПГ".

Не пропустите: Халк забивает, "Спартак" проигрывает. | http://soccernews.ru

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2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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