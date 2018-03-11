"Спартак" – "СКА-Хабаровск" - 1:0 (обзор)

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"Спартак" – "СКА-Хабаровск" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "СКА-Хабаровск" (1:0).

Видео: "Спартак" – "СКА-Хабаровск".

Видео: Сенсация была близка: "Спартак" на последней минуте вырвал победу в матче со "СКА-Хабаровском". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 21 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
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