"Спартак", скорее всего, откажется от аренды Промеса из "Севильи"

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"Спартак", скорее всего, откажется от аренды Промеса из "Севильи"

"Спартак" до смены руководства планировал сделать запрос "Севилье" об аренде Квинси Промеса, однако теперь этот трансферный план может не осуществится.

Новое руководство не уверено, что покупка 27-летнего голландца необходима клубу.

Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год. С клубом футболист стал чемпионом России сезона-2016/17, завоевал серебро в сезоне-2017/18, а также выиграл Суперкубок России в 2017 году.

Летом 2018 года красно-белые продали голландца в испанский клуб за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 22 матчах, отметившись 2 голами и 4 ассистами.

Контракт футболиста с "Севильей" действует до лета 2018 года.

А еще: Ломовицкий: "Готов занять место Промеса в "Спартаке"| http://soccernews.ru
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