"Спартак" сможет отдавать молодых футболистов в аренду немецкому "Эрцгебирге"
"Спартак" будет сотрудничать с немецким клубом "Эрцгебирге", который сейчас играет во второй лиге Германии. Об этом рассказал президент клуба Хельге Леонхардт в интервью Bild
Вчера, 14 октября, московский клуб возглавил Доменико Тедеско, который некоторое время работал с немецким клубом. Вместе со специалистом в команду пришел экс-тренер голкиперов "Эрцгебирге" Макс Урванчки.
"Спартак" и "Эрцгебирге" в рамках сотрудничества проведут товарищеский матч. Кроме того, красно-белые смогут отдавать немецкому клубу в аренду своих молодых талантливых футболистов.
"Эрцгебирге" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 15 баллов. "Спартак" в РПЛ расположился на 10 строчке.
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|7
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|7
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|7
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