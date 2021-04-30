"Спартак" снова "подколол" ЦСКА и загадал кроссворд про "армейцев"

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"Спартак" снова "подколол" ЦСКА и загадал кроссворд про "армейцев"Фото: Твиттер @fcsm_official 
"Спартак" отреагировал на решение ЦСКА не выдавать аккредитацию на матч с "Уфой" неугодному журналисту сайта "Чемпионат". Пресс-служба "красно-белых" придумала шуточный кроссворд, посвященный "армейцам"

Он состоит всего из трех вопросов на тему последних событий (ответы в конце новости): 

"1. У кого плохи дела?

2. "Псевдожурналист и недоброжелатель"

3. Количество ударов в створ ворот Максименко в дерби".

Напомним, этот "троллинг" ЦСКА стал для "Спартака" уже серийным. Сначала, сразу после победы в дерби был опубликован этот твитт, который вызвал бурную реакцию у "красно-синих", затем пресс-служба выложила видео с издевательским финтом Ларссона на Щенникове, а потом не менее красивый финт Виктора Мозеса против все кого же защитника.

А вот и ответы на кроссворд: 1. Конюшня. 2. Панков. 3. Ноль.

Читать также: Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА | http://soccernews.ru
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