"Спартак" снова поиздевался над ЦСКА в твиттере
"Спартак" продолжает троллить ЦСКА после победы со счётом 1:0 в воскресном дерби.
Ранее "красно-белые" написали в твиттере: "Привет, конюшня. Ну как твои дела?". Однако на этом издевательства над соперником не закончились.
В понедельник вечером "Спартак" опубликовал ролик, в котором нападающий Джордан Ларссон прокидывает мяч между ног защитнику Георгию Щенникову под песню "Просто здравствуй! Просто как дела?".
Провокационный пост подписан следующим образом: "Проверили реакцию соперника".
Проверили реакцию соперника ✅ pic.twitter.com/HMkji2d6F6— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 26, 2021
Не пропустите: "Спартак" показал, что осталось за кадром победного дерби с ЦСКА (видео). | http://soccernews.ru
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