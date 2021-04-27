"Спартак" снова поиздевался над ЦСКА в твиттере

"Спартак" продолжает троллить ЦСКА после победы со счётом 1:0 в воскресном дерби.

Ранее "красно-белые" написали в твиттере: "Привет, конюшня. Ну как твои дела?". Однако на этом издевательства над соперником не закончились.

В понедельник вечером "Спартак" опубликовал ролик, в котором нападающий Джордан Ларссон прокидывает мяч между ног защитнику Георгию Щенникову под песню "Просто здравствуй! Просто как дела?".

Провокационный пост подписан следующим образом: "Проверили реакцию соперника".

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