"Спартак" снова проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Спартак" уступил "Браге".
Таким образом, московский клуб не будет участвовать в еврокубках сезона 2019/20.
"Спартак" - "Брага" Португалия 1:2
Голы: Рикарду Орта, 42 - 0:1, Рикарду Орта, 45 - 0:2, Бакаев, 89 - 1:2
"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Зобнин (Умяров, 75), Шюррле, Бакаев, Гулиев, Мирзов (Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).
"Брага": Матеус, Бруно Виана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Эшгайю, Андре Орта, Пальинья, Рикарду Орта, Новайш (Франсержио, 76), Эдуарду (Галено, 24), Паулинью.
Предупреждения: Пальинья (16), Рикарду Орта (33), Эшгайю (46), Жиго (68).
Первый матч: 0:1.
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