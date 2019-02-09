"Спартак" снова теряет Селихова
Московский "Спартак" снова потерял из-за травмы своего вратаря Александра Селихова, сообщает официальный твиттер клуба.
У 24-летнего стража ворот возникли проблемы со спиной во время товарищеского матча со "Слованом".
Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболисты станут известны после прохождения медобследования.
Напомним, что Селихов не выходил на поле с мая 2018 по январь 2019 года из-за разрыва ахиллового сухожилия.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10