"Спартак" снова теряет Селихова

Теги спартак москваалександр селиховтравмы

"Спартак" снова теряет Селихова

Московский "Спартак" снова потерял из-за травмы своего вратаря Александра Селихова, сообщает официальный твиттер клуба.

У 24-летнего стража ворот возникли проблемы со спиной во время товарищеского матча со "Слованом".

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболисты станут известны после прохождения медобследования.

Напомним, что Селихов не выходил на поле с мая 2018 по январь 2019 года из-за разрыва ахиллового сухожилия.

Не пропустите: Селихов ярко высказался о взаимоотношениях "Спартака" с фанатами. | http://soccernews.ru

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