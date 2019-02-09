"Спартак" снова теряет Селихова

Московский "Спартак" снова потерял из-за травмы своего вратаря Александра Селихова, сообщает официальный твиттер клуба.

У 24-летнего стража ворот возникли проблемы со спиной во время товарищеского матча со "Слованом".

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболисты станут известны после прохождения медобследования.

Напомним, что Селихов не выходил на поле с мая 2018 по январь 2019 года из-за разрыва ахиллового сухожилия.

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