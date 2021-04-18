"Спартак" снял ролик в честь 99-летия клуба (видео)
Фото: football24
Сегодня, 18 апреля, московский "Спартак" празднует свой 99-й День Рождения. Пресс-служба "красно-белых" по этому поводу подготовила специальное видео, которое опубликовано на официальном аккаунте в youtube.
"Сегодня наш клуб празднует день рождения. Красно-белым — 99 лет! 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта) — предшественник спартаковцев. Почти вековая история "Спартака" полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойдённые бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари.
Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее — воспитанников академии. И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует "Спартак". Ваша поддержка бесценна! С нашим днем рождения, красно-белые!" — сказано в сообщении на сайте клуба.
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