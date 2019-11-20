"Спартак" снялся с чемпионата России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб "Спартак" отказался от дальнейших выступлений в чемпионате России.

"Уважаемые болельщики! С сожалением сообщаем, что мини-футбольный клуб "Спартак" снимается с участия в сезоне-2019/20 Первенства России по мини-футболу (Конференция "Запад")", - сообщается в группе клуба в социальной сети "ВКонтакте".

В стартовых семи матчах чемпионата России "Спартак" четыре раза сыграл вничью и потерпел три поражения. Клуб занимал предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице Высшей лиги.

Мини-футбольный "Спартак" был создан в 1992 году. Клуб становился чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка России, а также был обладателем Суперкубка России. В 2008 году клуб прекратил существование, но в 2013 году был возрожден.

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