"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом

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"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом

Московский "Спартак" определился с трансферными целями на текущее лето, пишет "СЭ".

По информации источника, состав "красно-белых" должны пополнить три новых футболиста.

Один из них уже известен - это полузащитник "Уфы" Остон Урунов. Сумма сделки составит 2 миллиона евро.

Также "Спартак" намерен купить правого защитника и опорного хавбека. Вероятнее всего, на эти позиции будут подписаны легионеры из чемпионатов Италии, Франции или Бразилии.

Не пропустите: Стала известна зарплата Урунова в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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