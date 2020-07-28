"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом

Московский "Спартак" определился с трансферными целями на текущее лето, пишет "СЭ".

По информации источника, состав "красно-белых" должны пополнить три новых футболиста.

Один из них уже известен - это полузащитник "Уфы" Остон Урунов. Сумма сделки составит 2 миллиона евро.

Также "Спартак" намерен купить правого защитника и опорного хавбека. Вероятнее всего, на эти позиции будут подписаны легионеры из чемпионатов Италии, Франции или Бразилии.

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