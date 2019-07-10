"Спартак" собирается ликвидировать медицинский департамент

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"Спартак" собирается ликвидировать медицинский департамент

В клубной структуре московского "Спартака" в скором времени произойдут изменения, сообщают российские СМИ.

В частности, будет ликвидирован медицинский департамент "красно-белых", который сейчас возглавляет Михаил Вартапетов.

Вместе с тем, в "народной команде" появится должность главного врача, которую займёт Михаил Бутовский.

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в РПЛ.

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