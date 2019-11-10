"Спартак" собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в США

Теги спартак москвалеонид федун

"Спартак" собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в США

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун допустил отказ клуба от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup.

"К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не даёт. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира", - сказал Федун.

Напомним, что турнир Florida Cup запланирован на середину января.

"Спартак" должен был сыграть с бразильскими "Коринтиансом" и "Палмейрасом", а также колумбийским "Атлетико Насьональ".

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