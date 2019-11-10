"Спартак" собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в США
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун допустил отказ клуба от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup.
"К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не даёт. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира", - сказал Федун.
Напомним, что турнир Florida Cup запланирован на середину января.
"Спартак" должен был сыграть с бразильскими "Коринтиансом" и "Палмейрасом", а также колумбийским "Атлетико Насьональ".
Не пропустите: Капитан "Спартака" оценил эмоциональное поведение Тедеско во время матчей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Безголевая серия Гризманна в "Барселоне" достигла 5 матчей
-
Флик продолжит тренировать "Баварию"
-
Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро
-
"Спартак" собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в США
-
"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги
-
Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера
-
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 51-летней давности
-
"Сельта" стала 22-й испанской командой, которой Месси забил не менее 10 голов
-
Капитан "Спартака" оценил эмоциональное поведение Тедеско во время матчей
-
Определился победитель Кубка Судамерикана
-
Куртуа установил рекорд "Реала"
-
Тренер "Баварии" высказался о разгроме "Боруссии"
-
Месси повторил рекорд Роналду
-
Головин прокомментировал свой победный гол в матче с "Дижоном"
-
Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности
-
Главные новости дня: 9 ноября
-
6
"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру
-
"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А
-
1
Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|16
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|15
|19
|8
|Урал
|16
|19
|9
|Крылья Советов
|16
|18
|10
|Оренбург
|15
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Рубин
|16
|17
|13
|Тамбов
|16
|17
|14
|Уфа
|15
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|15
|13