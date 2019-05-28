"Спартак" собирается продать Глушакова и Ханни
Хавбеки "Спартака" Денис Глушаков и Софиан Ханни покинут клуб предстоящим летом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Отмечается, что клуб продаст Глушакова не из-за его конфликта с фанатами, а из-за низкого уровня игры футболиста. У Ханни есть шанс остаться в клубе, если только Олег Кононов покинет пост главного тренера.
Кроме того, руководство "Спартака" всерьез задумалось над возвращением Квинси Промеса. Однако перед этим клуб поищет более молодых футболистов, которые по уровню не уступают голландцу.
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