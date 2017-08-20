"Спартак" согласился отпустить Таски в "Трабзонспор"

Защитник "Спартака" Сердар Таски близок переходу в "Трабзонспор", сообщает Sporx.

По информации ресурса, футболист уже достиг договоренности с турецким клубом, однако "Спартак" не отпустит игрока, пока не найдет ему замену.

Сообщается, что сумма трансфера составит около 2 миллионов евро.

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