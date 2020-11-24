"Спартак" согласился продлить аренду Педро Роши во "Фламенго"

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"Спартак" согласился продлить аренду Педро Роши во "Фламенго"

Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", продолжит выступать за "Фламенго".

По информации журналиста O Dia Вене Касагранде, клубы согласовали продление аренды футболиста до лета 2021 года.

Сейчас стороны договариваются о стоимости сделки - "красно-белые" хотят заработать 1,5 миллиона евро.

Роша выступает за "Фламенго" с января 2020 года, сыграл 7 матчей и сделал 1 ассист.

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