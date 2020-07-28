"Спартак" согласовал первый летний трансфер
Московский "Спартак" договорился о переходе узбекского полузащитника "Уфы" Остона Урунова, сообщает Sport24.
По сведениям источника, "красно-белые" заплатят за футболиста два миллиона евро. Трансфер будет оформлен до конца этой недели. Сейчас хавбек лечится от коронавируса, но по выздоровлении подпишет контракт со "Спартаком".
Стоит отметить, что два миллиона евро за игрока также был готов заплатить ЦСКА, но Урунов принял решение стать спартаковцем.
В нынешнем сезоне 19-летний Урунов провел за "Уфу" 10 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.
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