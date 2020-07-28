"Спартак" согласовал первый летний трансфер

Теги спартак москвауфаостон уруновцска москватрансферы

"Спартак" согласовал первый летний трансфер

Московский "Спартак" договорился о переходе узбекского полузащитника "Уфы" Остона Урунова, сообщает Sport24.

По сведениям источника, "красно-белые" заплатят за футболиста два миллиона евро. Трансфер будет оформлен до конца этой недели. Сейчас хавбек лечится от коронавируса, но по выздоровлении подпишет контракт со "Спартаком".

Стоит отметить, что два миллиона евро за игрока также был готов заплатить ЦСКА, но Урунов принял решение стать спартаковцем.

В нынешнем сезоне 19-летний Урунов провел за "Уфу" 10 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Глушаков предложил свои услуги двум московским клубам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 июля

Главные новости дня: 27 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов