"Спартак" согласовал с Ханни условия личного контракта

Московский "Спартак" готовится подписать капитана бельгийского "Андерлехта" Софиана Ханни, информирует СЭ.

По сведениям издания, 27-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта со своим новым клубом, срок действия которого будет рассчитан до лета 2022-го года. Ожидается, что уже завтра алжирец сможет присоединиться к "красно-белым" на их сборе в Испании.

Напомним, сегодня Ханни уже проходит медосмотр в "Спартаке". | soccernews.ru