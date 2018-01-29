"Спартак" согласовал с Ханни условия личного контракта
Московский "Спартак" готовится подписать капитана бельгийского "Андерлехта" Софиана Ханни, информирует СЭ.
По сведениям издания, 27-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта со своим новым клубом, срок действия которого будет рассчитан до лета 2022-го года. Ожидается, что уже завтра алжирец сможет присоединиться к "красно-белым" на их сборе в Испании.
Напомним, сегодня Ханни уже проходит медосмотр в "Спартаке". | soccernews.ru
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|Шарлеруа
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|24
|45
|4
|Гент
|24
|39
|5
|Антверпен
|24
|37
|6
|Сент-Трюйден
|24
|33
|7
|Генк
|24
|31
|8
|Ред Стар Ваасланд
|24
|30
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|Кортрийк
|24
|30
|10
|Стандард Льеж
|24
|30
|11
|Мукрон Перувелз
|24
|29
|12
|Зульте-Варегем
|24
|27
|13
|Локерен
|24
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|14
|Остенде
|24
|25
|15
|Эупен
|24
|20
|16
|Мехелен
|24
|18