"Спартак" согласовал с Ханни условия личного контракта

Теги спартак москвасофиан ханниандерлехт

"Спартак" согласовал с Ханни условия личного контрактаМосковский "Спартак" готовится подписать капитана бельгийского "АндерлехтаСофиана Ханни, информирует СЭ.

По сведениям издания, 27-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта со своим новым клубом, срок действия которого будет рассчитан до лета 2022-го года. Ожидается, что уже завтра алжирец сможет присоединиться к "красно-белым" на их сборе в Испании.

Напомним, сегодня Ханни уже проходит медосмотр в "Спартаке". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге 24 57
2 Шарлеруа 24 46
3 Андерлехт 24 45
4 Гент 24 39
5 Антверпен 24 37
6 Сент-Трюйден 24 33
7 Генк 24 31
8 Ред Стар Ваасланд 24 30
9 Кортрийк 24 30
10 Стандард Льеж 24 30
11 Мукрон Перувелз 24 29
12 Зульте-Варегем 24 27
13 Локерен 24 27
14 Остенде 24 25
15 Эупен 24 20
16 Мехелен 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов