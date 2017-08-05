"Спартак" согласовал с Луаном условия личного контракта
Форвард "Гремио" Луан Виейра вскоре станет игроком "Спартака", сообщают российские СМИ.
"Красно-белые" уже согласовали с 24-летним бразильцем условия четырёхлетнего контракта. Ожидается, что Олимпийский чемпион 2016 года прибудет в Москву на следующей неделе.
Сумма трансфера по-прежнему остаётся неизвестной. Напомним, что ранее Луана пытались купить "Ливерпуль" и "Зенит".
Не пропустите: Луан близок к переходу в "Спартак". | http://soccernews.ru
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|Зенит Санкт-Петербург
|3
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|Уфа
|4
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|ЦСКА Москва
|3
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|Краснодар
|3
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|Спартак Москва
|3
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|3
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|Рубин
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|Арсенал Тула
|3
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|13
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|4
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