"Спартак" согласовал с Луаном условия личного контракта

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"Спартак" согласовал с Луаном условия личного контракта

Форвард "Гремио" Луан Виейра вскоре станет игроком "Спартака", сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" уже согласовали с 24-летним бразильцем условия четырёхлетнего контракта. Ожидается, что Олимпийский чемпион 2016 года прибудет в Москву на следующей неделе.

Сумма трансфера по-прежнему остаётся неизвестной. Напомним, что ранее Луана пытались купить "Ливерпуль" и "Зенит".

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