"Спартак" согласовал с новым тренером размер зарплаты и число помощников

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"СЭ" удалось узнать подробности вероятного назначения Руя Витории на пост главного тренера "Спартака".

По информации источника, стороны договорились, что португалец включит в штаб четырёх своих специалистов - аналитика, тренера вратарей, физиотерапевта и второго тренера. Их суммарная зарплата составит около 3,5 миллиона евро.

Сообщается, что кандидатуру Витории, предложенную спортивным директором Дмитрием Поповым, поддержали большинство членов совета директоров "красно-белых", хотя были и противники его приглашения.

Что касается других претендентов на должность, то Руди Гарсию решили не звать на работу из-за его конфликтности, а Паулу Фонсека потребовал слишком большую зарплату.

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