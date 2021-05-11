"Спартак" согласовал с новым тренером размер зарплаты и число помощников
Фото Maisfutebol
"СЭ" удалось узнать подробности вероятного назначения Руя Витории на пост главного тренера "Спартака".
По информации источника, стороны договорились, что португалец включит в штаб четырёх своих специалистов - аналитика, тренера вратарей, физиотерапевта и второго тренера. Их суммарная зарплата составит около 3,5 миллиона евро.
Сообщается, что кандидатуру Витории, предложенную спортивным директором Дмитрием Поповым, поддержали большинство членов совета директоров "красно-белых", хотя были и противники его приглашения.
Что касается других претендентов на должность, то Руди Гарсию решили не звать на работу из-за его конфликтности, а Паулу Фонсека потребовал слишком большую зарплату.
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