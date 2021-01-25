"Спартак" согласовал с Промесом сумму подписного бонуса в случае перехода

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес получит менее 900 тысяч евро в качестве подписного бонуса, если состоится его переход в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат".

При этом, "Спартак" по-прежнему не договорился с "Аяксом" по сумме трансфера. Голландский клуб хочет получить за игрока порядка 15 миллионов евро, но москвичи намерены добиться существенного снижения цены.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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