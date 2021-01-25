"Спартак" согласовал с Промесом сумму подписного бонуса в случае перехода

Теги спартак москвааяксквинси проместрансферы

"Спартак" согласовал с Промесом сумму подписного бонуса в случае перехода

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес получит менее 900 тысяч евро в качестве подписного бонуса, если состоится его переход в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат".

При этом, "Спартак" по-прежнему не договорился с "Аяксом" по сумме трансфера. Голландский клуб хочет получить за игрока порядка 15 миллионов евро, но москвичи намерены добиться существенного снижения цены.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Футболисты "Спартака" проиграли команде Хабиба в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)

Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов