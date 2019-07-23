"Спартак" согласовал с ПСВ покупку Перейро

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, клубы договорились о трансфере 24-летнего футболиста. Сумма сделки составит 15 миллионов евро.

Теперь "красно-белым" предстоит согласовать условия личного контракта с самим уругвайцем и его агентом.

Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Хавбек способен сыграть как на обоих флангах атаки, так и на позиции "десятки".

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