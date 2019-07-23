"Спартак" согласовал с ПСВ покупку Перейро
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, клубы договорились о трансфере 24-летнего футболиста. Сумма сделки составит 15 миллионов евро.
Теперь "красно-белым" предстоит согласовать условия личного контракта с самим уругвайцем и его агентом.
Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
Хавбек способен сыграть как на обоих флангах атаки, так и на позиции "десятки".
Не пропустите: Стало известно, сколько "Спартак" заработал на трансфере Ханни в "Аль-Гарафу". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зидан высказался о ситуации с Бэйлом
-
СМИ: Филипе Луис стал игроком "Фламенго"
-
"Спартак" согласовал с ПСВ покупку Перейро
-
"Айнтрахт" хочет купить двух игроков дортмундской "Боруссии"
-
1
"Бетис" объявил о переходе Фекира
-
Стало известно, сколько "Спартак" заработал на трансфере Ханни в "Аль-Гарафу"
-
Главные новости дня: 22 июля
-
1
Бывшая проститутка извинилась перед женой Руни за секс с Уэйном
-
Форвард "Тоттенхэма" перейдет в мексиканский клуб
-
1
Вратарь "Манчестер Сити" организовал благотворительный матч и собрал сотни килограммов еды для нуждающихся
-
Испанская федерация футбола продает место в третьем дивизионе
-
"Фенербахче" продал Элмаса в "Наполи" за 15 миллионов евро
-
"Бавария" не продаст Алабу "Барселоне"
-
Инс оценил вероятность возможного перехода Бэйла в "Ливерпуль"
-
1
Тренер "Бернли": "Гей-футболист в раздевалке - это не проблема"
-
"Реал" может купить Погба, если продаст двух игроков
-
Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"
-
"Сампдория" близка к трансферу хавбека "Зенита"
-
"Интер" предложил "Манчестер Юнайтед" два варианта по трансферу Лукаку
-
Ибрагимовичу грозит серьезное наказание в МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23