"Спартак" согласовал с "Сантосом" сумму трансфера Вериссимо

Московский "Спартак" согласовал с бразильским "Сантосом" сумму трансфера защитника "рыб" Лукаса Вериссимо.

Как информирует UOL, за 22-летнего бека "красно-белые" заплатят 8,5 миллиона евро. Теперь чемпиону России предстоит согласовать условия личного контракта с самим футболистом, который в новом клубе желает получать порядка 125-180 тысяч евро в месяц.

Напомним, Сергей Еременко стал игроком "Спартака". | soccernews.ru