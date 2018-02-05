"Спартак" согласовал с "Сантосом" сумму трансфера Вериссимо

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"Спартак" согласовал с "Сантосом" сумму трансфера ВериссимоМосковский "Спартак" согласовал с бразильским "Сантосом" сумму трансфера защитника "рыб" Лукаса Вериссимо.

Как информирует UOL, за 22-летнего бека "красно-белые" заплатят 8,5 миллиона евро. Теперь чемпиону России предстоит согласовать условия личного контракта с самим футболистом, который в новом клубе желает получать порядка 125-180 тысяч евро в месяц.

Напомним, Сергей Еременко стал игроком "Спартака". | soccernews.ru

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