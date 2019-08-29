"Спартак" согласовал трансфер хавбека сборной Чехии за 12 миллионов евро

Полузащитник "Славии" Алекс Крал перейдет в "Спартак", сообщает Czech Football.

По сведениям издания, российский клуб договорился о переходе футболиста за 12 миллионов евро. Ожидается, что в пятницу хавбек прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с "красно-белыми".

21-летний Крал перешел в "Славию" в январе 2019 года из "Теплице" за 900 тысяч евро. В составе пражского клуба он провел 29 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. За сборную Чехии хавбек сыграл три матча.

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