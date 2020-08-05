"Спартак" согласовал третий летний трансфер

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"Спартак" согласовал третий летний трансфер

Московский "Спартак" договорился о переходе правого защитника "Атлетико Минейро" Гуги Гомеса.

По информации TV Alterosa, бразильский клуб уже принял предложение по трансферу, а сам футболист согласился присоединиться к "красно-белым".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за 21-летнего фулбека 4,5 миллиона евро.

Гуга выступает за "Атлетико Минейро" с 2019 года, сыграл 27 матчей и сделал 4 ассиста.

Для "Спартака" это подписание станет третьим текущим летом после Александра Кокорина и Остона Урунова.

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