"Спартак" сохранит одного тренера из штаба Тедеско
Фото сайт "Спартака"
Тренер "Спартака" по физической подготовке Владимир Чепзанович продолжит работать в московском клубе.
Ранее сообщалось, что весь тренерский штаб "красно-белых" уйдёт вместе с Доменико Тедеско. Однако для сербского специалиста сделали исключение.
"Спартак" действительно доволен работой Чепзановича и рассчитывает, что он начнёт новый сезон в нашей команде", - цитирует директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова Eurostavka.
"Спартак" по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ. Команде осталось сыграть с "Химками" и "Ахматом".
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