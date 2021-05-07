"Спартак" сохранит одного тренера из штаба Тедеско

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Тренер "Спартака" по физической подготовке Владимир Чепзанович продолжит работать в московском клубе.

Ранее сообщалось, что весь тренерский штаб "красно-белых" уйдёт вместе с Доменико Тедеско. Однако для сербского специалиста сделали исключение.

"Спартак" действительно доволен работой Чепзановича и рассчитывает, что он начнёт новый сезон в нашей команде", - цитирует директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова Eurostavka.

"Спартак" по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ. Команде осталось сыграть с "Химками" и "Ахматом".

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