"Спартак" сократил отставание от ЦСКА по количеству побед в личных встречах - 20 против 21

В матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" разгромил ЦСКА со счетом 3:0.

Стоит отметить, что в истории российских первенств эта победа стала для "красно-белых" 20-й над армейцами. Впрочем "красно-синие" пока впереди в личных встречах - 21 побед.

Однако по разнице мячей "Спартак" опережает ЦСКА - 74-71.

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