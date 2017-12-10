"Спартак" сократил отставание от ЦСКА по количеству побед в личных встречах - 20 против 21

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"Спартак" сократил отставание от ЦСКА по количеству побед в личных встречах - 20 против 21

В матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" разгромил ЦСКА со счетом 3:0.

Стоит отметить, что в истории российских первенств эта победа стала для "красно-белых" 20-й над армейцами. Впрочем "красно-синие" пока впереди в личных встречах - 21 побед.

Однако по разнице мячей "Спартак" опережает ЦСКА - 74-71.

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Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Спартак Москва 20 37
3 Краснодар 20 36
4 Зенит Санкт-Петербург 19 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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