"Спартак" сократил зарплаты игрокам из-за коронавируса

Руководство "Спартака" договорилось с футболистами о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.

"Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды «Спартака» приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше.

Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации", – сообщает пресс-служба "красно-белых" в клубном Telegram-канале.

Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. Турнир не будет возобновлен раньше конца мая.

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