"Спартак" сообщил, где проведёт третий зимний сбор
Фото сайт "Спартака"
Стали известны место и сроки проведения заключительного зимнего сбора московского "Спартака".
Пресс-служба "красно-белых" сообщает, что команда отправится в Турцию, где будет тренироваться с 15 по 19 февраля.
На сборе в Белеке спартаковцы планируют сыграть два товарищеских матча - против нижнекамского "Нефтехимика" и карагандинского "Шахтёра". Обе встречи пройдут в закрытом режиме по решению тренерского штаба.
Зимняя пауза для "Спартака" официально завершится 26 февраля - в этот день состоится дерби с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Не пропустите: "Спартак" продлил контракты с двумя футболистами и внес изменения в соглашение Маслова. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Муса Дембеле завершил карьеру в 34 года
-
Джикия высказался о будущем Бакаева в "Спартаке"
-
Роналду и Зидан могут воссоединиться в ПСЖ
-
Игроку "Вест Хэма" грозит наказание за избиение кошки
-
"Спартак" сообщил, где проведёт третий зимний сбор
-
Названа зарплата Зюле в "Боруссии"
-
Стали известны условия перехода Нуралы Алипа в "Зенит"
-
Гринвуд лишился контракта с компанией Nike
-
"Динамо" определилось с будущим Евгеньева
-
СМИ узнали об увольнении главного тренера "Бордо"
-
Новичок ЦСКА Медина назвал лучшего футболиста в истории
-
Spotify станет титульным спонсором "Барселоны": подробности сделки
-
Главные новости дня: 7 февраля
-
Головин пропустит матч Кубка Франции
-
"Милан" - победитель дерби, успехи "Наполи" и "Ювентуса", провал "Аталанты": все результаты 24-го тура Серии А
-
"Барса" в зоне Лиги Чемпионов, успехи "Реала" и "Вильярреала": все результаты 23-го тура Ла Лиги
-
"Атлетик" обыграл "Эспаньол" в матче Ла Лиги
-
Стало известно прозвище Кокорина в "Фиорентине"
-
Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за 10 сезонов
-
В "Рубине" рассказали, почему Хвича до сих пор не покинул клуб