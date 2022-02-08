"Спартак" сообщил, где проведёт третий зимний сбор

Фото сайт "Спартака"

Стали известны место и сроки проведения заключительного зимнего сбора московского "Спартака".

Пресс-служба "красно-белых" сообщает, что команда отправится в Турцию, где будет тренироваться с 15 по 19 февраля.

На сборе в Белеке спартаковцы планируют сыграть два товарищеских матча - против нижнекамского "Нефтехимика" и карагандинского "Шахтёра". Обе встречи пройдут в закрытом режиме по решению тренерского штаба.

Зимняя пауза для "Спартака" официально завершится 26 февраля - в этот день состоится дерби с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.

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