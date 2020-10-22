"Спартак" сообщил информацию о состоянии Понсе, который травмировался в матче с "Енисеем"

Аргентинский нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе получил травму в матче заключительного тура группового этапа Кубка России с красноярским "Енисеем" (0:1), сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста подозрение на мышечную травму. В ближайшее время форвард пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока. Пока неизвестно, сможет ли Понсе сыграть в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (24 октября).

23-летний Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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