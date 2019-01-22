"Спартак" сообщил информацию о состоянии Зобнина



Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин сегодня тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее хавбек не участвовал в матче 1-го тура турнира Кубок Матч Премьер с "Ростовом" (2:1).

Напомним, что Зобнин получил травму в конце ноября в матче чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1). Через несколько дней он был прооперирован.

В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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