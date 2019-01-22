"Спартак" сообщил информацию о состоянии Зобнина

Теги спартак москвароман зобнин

"Спартак" сообщил информацию о состоянии Зобнина
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин сегодня тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее хавбек не участвовал в матче 1-го тура турнира Кубок Матч Премьер с "Ростовом" (2:1).

Напомним, что Зобнин получил травму в конце ноября в матче чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1). Через несколько дней он был прооперирован.

В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Спартак" ведет переговоры с турецким топ-клубом о продаже Луиса Адриано. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов