"Спартак" сообщил о миллиардных доходах за последние годы

"Спартак" предоставил данные о своих доходах за три сезона, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуба заработал 1,6 миллиарда рублей за сезона 2013/14, 2014/15 и 2016/17.

Прибыль клуба существенно увеличилась благодаря строительству стадиона "Открытие Арена". В чемпионском сезоне 2016/17 продажа билетов принесла "красно-белым" 580 миллионов рублей, а VIP-ложи - 403 миллиона.

Не пропустите: Зе Луиш принес победу "Спартаку" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru