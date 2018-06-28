"Спартак" сообщил о миллиардных доходах за последние годы

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"Спартак" сообщил о миллиардных доходах за последние годы

"Спартак" предоставил данные о своих доходах за три сезона, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуба заработал 1,6 миллиарда рублей за сезона 2013/14, 2014/15 и 2016/17.

Прибыль клуба существенно увеличилась благодаря строительству стадиона "Открытие Арена". В чемпионском сезоне 2016/17 продажа билетов принесла "красно-белым" 580 миллионов рублей, а VIP-ложи - 403 миллиона.

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