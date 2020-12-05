"Спартак" сообщил о новой травме Кокорина
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин снова выбыл из строя, сообщает официальный твиттер клуба.
У 29-летнего футболиста выявлено микроповреждение четырёхглавой мышцы. Из-за этой травмы он не сыграет сегодня с "Тамбовом".
Ожидается, что форвард "красно-белых" вернётся к тренировкам в середине следующей недели.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Спартак" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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