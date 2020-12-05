"Спартак" сообщил о новой травме Кокорина

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин снова выбыл из строя, сообщает официальный твиттер клуба.

У 29-летнего футболиста выявлено микроповреждение четырёхглавой мышцы. Из-за этой травмы он не сыграет сегодня с "Тамбовом".

Ожидается, что форвард "красно-белых" вернётся к тренировкам в середине следующей недели.

В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Спартак" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Спартак" показал отбор в исполнении Тедеско на тренировке. | http://soccernews.ru