"Спартак" сообщил от отставке Газизова гифкой из "Симпсонов"

Пресс-служба московского "Спартака" креативно сообщила об отставке генерального директора Шамиля Газизова.

В официальном Twitter "красно-белых" появилась гифка из мультсериала "Симпсоны". В небольшом видео дед Симпсон заходит в стриптиз клуб Maison Derrière, но тут же выходит, увидев там Барта Симпсона. Через некоторое время твит был удален.

Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" в конце прошлого сезона, сменив на посту генерального директора уволенного Томаса Цорна.

Не пропустите: "Спартак" объявил о назначении нового руководителя клуба. | http://soccernews.ru