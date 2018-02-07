"Спартак" - "Спарта" - 2:1 (обзор)

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"Спартак" - "Спарта" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор контрольного матча, в котором московский "Спартак" обыграл чешскую "Спарту".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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