"Спартак" спасся от поражения в матче с "Уфой"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1.
На 70-й минуте счет открыл Алексей Никитин, но в компенсированное время гостей от поражения спас Александр Соболев.
"Уфа", набрав 16 очков, осталась на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 20 очками остался на 10-й позиции.
"Уфа" – "Спартак" - 1:1 (0:0)
Голы: Никитин, 70 - 1:0, Соболев, 90+4 - 1:1
"Уфа": Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич, Камилов, Урунов (Мрзляк, 25), Фищенко, Касинтура, Кротов, Агаларов.
"Спартак": Селихов, Кофрие (Рассказов, 68), Джикия, Жиго, Айртон, Ломовицкий, Литвинов, Умяров, Ларссон, Соболев, Промес.
Не пропустите: ЦСКА грозит серьезное наказание из-за фанатов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года
-
Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"
-
Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"
Лента новостей
-
Витория оценил игру Рассказова в матче с "Уфой"
-
Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезона
-
"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
Червиченко высказался о грубой ошибке Рассказова в матче с "Уфой"
-
1
Лэмпард сделал выбор между Месси и Роналду
-
Дани Алвес сделал неожиданное предложение по вручению "Золотого мяча"
-
"Спартак" не смог выиграть в 6-м матче подряд в РПЛ
-
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Уфой"
-
Оздоев ярко высказался о Дзюбе
-
Моуринью попросил "Рому" купить одного из лидеров "Барселоны"
-
ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года
-
Комментатор Орлов сравнил Клаудиньо с Месси и Роналду
-
1
Геркус жестко отреагировал на задержания фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом"
-
ПСж намерен продлить Маркиньоса
-
ЦСКА грозит серьезное наказание из-за фанатов
-
Дембеле шокировал "Барселону" своими зарплатными требованиями
-
"Ювентус" намерен избавиться от Кулушевски
-
"Шахтер" назвал "Интеру" цену на бразильца Додо
-
Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" не заплатит "Локомотиву" за Рангника