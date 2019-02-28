"Спартак" - "Спортинг": видеотрансляция матча второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

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"Спартак" - "Спортинг": видеотрансляция матча второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В рамках второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу "Спартак" сыграет со "Спортингом".

"Красно-белые", которые стартовали в турнире с победы над "Фламенго", постараются закрепить свой успех в поединке с португальской командой.

Матч пройдёт в четверг, 28 февраля. Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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