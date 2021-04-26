"Спартак" спровоцировал громкий скандал после дерби с ЦСКА
По окончании матча 27-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА в твиттере вспыхнул скандал.
"Красно-белые" опубликовали провокационную запись в микроблоге, на что получили довольно жёсткий ответ от армейцев.
"Привет, конюшня. Ну как твои дела?" - написал "Спартак".
"SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил?" - отреагировал ЦСКА.
SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил? ♂️ #norespect— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 25, 2021
Напомним, что "Спартак" в воскресном дерби победил ЦСКА со счётом 1:0.
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