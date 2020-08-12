"Спартак" стал фаворитом в борьбе за французского защитника

Московский "Спартак" не оставляет попыток приобрести защитника "Страсбура" Кенни Лала, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, российский клуб является фаворитом в борьбе за француза. Впрочем, пока что "красно-белые" не делали официального предложения по его трансферу.

28-летний Лала является воспитанником "Парижа". За "Страсбур" он выступает с 2017 года. В минувшем сезоне защитник провел 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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