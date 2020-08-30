"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней

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"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней

Московский "Спартак" впервые за последние 1197 дней стал лидером Российской Премьер-Лиги.

"Красно-белые" возглавили турнирную таблицу чемпионата России благодаря победе над тульским "Арсеналом" (2:1) и ничьей "Зенита" в матче с "Локомотивом" (0:0).

Стоит отметить, что "Спартак" лидирует впервые с 21 мая 2017 года. Тогда московский клуб завершил на первом месте 30-й тур в своем чемпионском сезоне.

В 7-м туре "Спартак" сыграет с ЦСКА. Матч состоится 12 сентября.

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