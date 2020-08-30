"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
Московский "Спартак" впервые за последние 1197 дней стал лидером Российской Премьер-Лиги.
"Красно-белые" возглавили турнирную таблицу чемпионата России благодаря победе над тульским "Арсеналом" (2:1) и ничьей "Зенита" в матче с "Локомотивом" (0:0).
Стоит отметить, что "Спартак" лидирует впервые с 21 мая 2017 года. Тогда московский клуб завершил на первом месте 30-й тур в своем чемпионском сезоне.
В 7-м туре "Спартак" сыграет с ЦСКА. Матч состоится 12 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22