"Спартак" стартовал с победы на клубном чемпионате мира по пляжному футболу, "Локомотив" - проиграл

В первом туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящему в Москве, "Спартак" обыграл бразильский "Фламенго" со счетом 2:1.

Победу "красно-белым" принесли голы Федора Земскова и Алексея Макарова. У бразильцев отличился Элинтон Андрадэ.

Во 2-м туре "Спартак" встретится с португальским "Спортингом". Встреча состоится 28 февраля.

"Локомотив" проиграл испанскому "Леванте" со счетом 4:6.

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