"Спартак" стартовал с победы в молодежном чемпионате России

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"Спартак" стартовал с победы в молодежном чемпионате России

В матче 1-го тура молодежного чемпионата России московский "Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил капитан "красно-белых" Максим Калачевский. В концовке встречи он мог сделать дубль, но не сумел реализовать 11-метровый.

Основные команды "Спартака" и "Сочи" проведут свой матч 13 июля.

Во 2-м туре "молодежка" "Спартака" на выезде сыграет с "Ростовом". Матч состоится 19 июля.

"Спартак-мол" - "Сочи-мол" - 1:0 (0:0)
Гол: Калачевский, 76 - 1:0

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