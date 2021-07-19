"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги Чемпионов

Фото твиттер "Спартака"

Определился соперник московского "Спартака" по третьему отборочному раунду Лиги Чемпионов.

"Красно-белым" предстоит помериться силами с португальской "Бенфикой".

Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится 3 или 4 августа, а ответный - 10 августа.

Стоит отметить, что действующий главный тренер российской команды Руй Витория с 2015 по 2019 год возглавлял лиссабонских "орлов".

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