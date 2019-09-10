"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды

Московский "Спартак" зимой примет участие в Кубке Флориды, который пройдет в Орландо, сообщает официальный сайт клуба.

Турнир состоится с 13 по 20 января. Матчи будут проводиться на стадионе "Эксплория".

Соперниками российского клуба станут бразильские "Коринтианс" и "Палмейрас", а также колумбийский "Атлетико Насьональ".

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