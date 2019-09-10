"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды
Московский "Спартак" зимой примет участие в Кубке Флориды, который пройдет в Орландо, сообщает официальный сайт клуба.
Турнир состоится с 13 по 20 января. Матчи будут проводиться на стадионе "Эксплория".
Соперниками российского клуба станут бразильские "Коринтианс" и "Палмейрас", а также колумбийский "Атлетико Насьональ".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4