"Спартак" сыграет с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке

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"Спартак" сыграет с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке

Московский "Спартак" выставил на матч 22-го тура РПЛ с "Оренбургом" стартовый состав со средним возрастом 22,45 года.

В составе "красно-белых" с первых минут на поле появятся Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе и Ларссон.

Как сообщает официальный твиттер клуба, это самый молодой состав "Спартака" в XXI веке.

Напомним, что матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Спартаку" не хватило игроков для полноценной заявки на матч с "Оренбургом". | http://soccernews.ru
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