Жеребьёвка квалификации ЛЕ: "Спартак" сыграет с "Туном", "Арсенал" встретится с "Нефтчи"

В швейцарском "Ньоне" состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Соперником московского "Спартака" стал швейцарский "Тун".

Тульскому "Арсеналу" в оппоненты достался азербайджанский "Нефтчи". Победитель этой пары в следующей стадии сразится с израильским клубом "Бней Ехуда".

Напомним, что первые матчи этого раунда состоятся 8 августа, а ответные - 15 августа.

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