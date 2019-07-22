Жеребьёвка квалификации ЛЕ: "Спартак" сыграет с "Туном", "Арсенал" встретится с "Нефтчи"
В швейцарском "Ньоне" состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Соперником московского "Спартака" стал швейцарский "Тун".
Тульскому "Арсеналу" в оппоненты достался азербайджанский "Нефтчи". Победитель этой пары в следующей стадии сразится с израильским клубом "Бней Ехуда".
Напомним, что первые матчи этого раунда состоятся 8 августа, а ответные - 15 августа.
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